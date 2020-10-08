Muş'ta kadınlar katıldıkları kurslar sayesinde meslek öğreniyor - Son Dakika

Muş Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğün ek hizmet binasında açılan kursa katılan kadınlar ve genç kızlar hem meslek öğreniyor hem de günlük 30 lira ücret alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Usta Öğretici Gurbet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin destekleriyle açılan kuaförlük kursunda eğitim gören kadınların meslek sahibi olarak kendi iş yerini açma imkanı bulduğunu söyledi.

Haftada 5 gün eğitim verdiklerini belirten Yılmaz, "Özellikle ev kadınlarından yoğun bir talep var. Amaç hem meslek öğretmek hem de farkındalık oluşmak. Ancak Kovid-19 nedeniyle fazla öğrenci alamıyoruz. 17 öğrencimizle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve maskesiz kimseyi kursa almıyoruz. Kursa katılanlara saç bakımı, kesim, boyama, saç sağlığı, yüz ve kaş alımı, makyaj, türban, topuz gibi temel konularda uygulamalı eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz kurs sonu alacakları sertifikayla iş yeri açabiliyorlar." diye konuştu.

3 çocuk annesi Ayşe Burgaz ise "Hocamız bize uygulamalı eğitim veriyor. Devletimizin katkısıyla hem meslek öğreniyoruz hem de aldığımız 30 lira yevmiye ile aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kurs sonrası alacağımız sertifikayla kendi iş yerimizi açabiliriz. Bu pandemi süresince evde kalmaktan sıkıldık. Bu açıdan kurs bizim için çok iyi oldu." dedi.