Muş'ta kadınlara istihdam

MUŞ'ta, İŞKUR tarafından desteklerin sağlandığı istihdam alanlarından en fazla kadınlar faydalanıyor. Dezavantajlı gruplara yönelik kentte açılan kurslarla meslek sahibi olan kadınlar, fabrikalarda istihdam ediliyor. 19 tekstil fabrikasının bulunduğu Muş 'ta, yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı ve bunlardan 1300'ünün kadın olduğu belirlendi.

İstihdam oluşturmada yüzde 137'lik oranı yakalayarak 2018'de Türkiye birincisi olan Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılında da istihdama yönelik faaliyetlerine hız verdi. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik kurslar açarak meslek sahibi olmalarını sağlayan İŞKUR, kadınların iş sahibi olabilmeleri için imkanlarını seferber etti. 2015 yılında 2 olan tekstil fabrikalarının sayısının 19'a yükseldiği kentte buralarda çalışan yaklaşık 2 bin işçinin 1300'ünü kadınlar oluşturdu.

Çalışma ve İş Kurumu Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan , "2015 yılında Muş'ta 2 tekstil firmamız vardı. Biz bunu artırabilmek için il dışında tekstil işiyle uğraşan işverenlerimizi ziyaret ettik, onları Muş'a davet ettik. Muş'ta şu anda 19 tekstil firmamız var. Bu 19 tekstil firmasında ortalama 2 bin insan çalışmaktadır. Bununda ortalama bin 200, bin 300'ü kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlarımızın bir iş sahibi olması, biraz daha rahat etmeleri; hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de istihdamı artırıyor. Bir kadının çocuğunu okula gönderirken vereceği harçlık, çok önemlidir. Bizler de bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da istihdamı daha da çok artırmak için dezavantajlı gruplara önem vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu yıl içerisinde kadınlara yönelik 10 ayrı kurs açtıklarını ifade eden Taylan, kurslara katılımdan memnun olduklarını söyledi. İŞKUR olarak düzenledikleri kurslardan 909 kişinin faydalandığını anlatan Taylan, bunun yüzde 60'ını kadınların oluşturduğu bilgisini verdi.

'MEMLEKETE DÖNÜŞ PROJESİYLE GELİP İŞ YERİ AÇTIK'

Muş'ta iki yıl önce faaliyetine başlayan tekstil fabrikasının sahibi Sinan Demirel, 2002 yılında İstanbul'da açtıkları tekstil atölyesini 2017 yılında Muş'a taşıdıklarını belirterek, "2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve İŞKUR Genel Müdürümüzün istihdama yönelik, memlekete dönüş projesi kapsamında kendi memleketimize geldik. İlk yılımızda burada 15 arkadaşımızla işe başladık. Şu anda 80'in üzerinde çalışan arkadaşımız var. Daha çok kadına yönelik istihdam çalışmalarımız devam ediyor. Kadın arkadaşlarımızın el temizliği, el becerileri, çalışmaları daha temiz, daha cazip geliyor. Hedefimiz bu programı daha da yükseltmek. 80 olan kapasitemizi, 100'ün üzerine çıkarmaktır" dedi.

- Muş