Muş'ta kadınlara yönelik halı dokuma kursu açıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi, İŞ-KUR ve Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle halı dokuma kursu açtı.

Kentte sosyal belediyecilik kapsamında meslek edindirme kursları açan Muş Belediyesi, aşçılık kursunun ardından halı dokuma kursunu da başlattı.

İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü (MEM) paydaşlığında açılan kursa 12 kadın katıldı.

Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında açılan kursta kadınlar maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye olarak insanı önceleyen projeler ve hizmetler yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Pandemi dolayısıyla planladıkları bazı etkinlikleri gerçekleştiremediklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Uygulayabileceğimiz projelerimizi gerekli tedbirleri alarak hayata geçiriyoruz. Altyapı ve üstyapı gibi asli görevlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Bilgi Evlerimizi amacına uygun bir şekilde kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın kardeşlerimize yönelik halı dokuma kursu açtık. Bu kurslarımızı İŞKUR ve Milli Eğitim müdürlüklerimizin işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hemşehrilerimizin meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz."