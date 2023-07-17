Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama

Muş'ta kaldırımları işgal eden işletmeleri uyarmak üzere belediye başkan yardımcıları da zabıta ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

BAŞKAN YARDIMCILARI ZABITA EKİPLERİ İLE BİRLİKTE DENETİME ÇIKTI

İstasyon Caddesi boyunca esnafları gezen Muş Belediyesi'nden 5 başkan yardımcısı kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanları olduklarını ifade ederek işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaldırım işgaline karşı yapılan uyarıların esnaflar tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten başkan yardımcıları kaldırımları işgal eden esnafların yaya trafiğini engelleyerek vatandaşların alışveriş yapma olanağını ortadan kaldırdıklarını ifade etti.