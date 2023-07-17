Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama - Son Dakika
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Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama

17.07.2023 20:25

Muş Belediyesi başkan yardımcıları, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırımları işgal eden işletmeleri denetledi. Esnaflara kaldırımların ortak kullanım alanları olduğu ve işgal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Kaldırımları işgal eden esnafların yaya trafiğini engellediği ve vatandaşların alışveriş yapma olanağını ortadan kaldırdığı belirtildi.

Muş'ta kaldırımları işgal eden işletmeleri uyarmak üzere belediye başkan yardımcıları da zabıta ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama

BAŞKAN YARDIMCILARI ZABITA EKİPLERİ İLE BİRLİKTE DENETİME ÇIKTI

İstasyon Caddesi boyunca esnafları gezen Muş Belediyesi'nden 5 başkan yardımcısı kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanları olduklarını ifade ederek işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama

Kaldırım işgaline karşı yapılan uyarıların esnaflar tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten başkan yardımcıları kaldırımları işgal eden esnafların yaya trafiğini engelleyerek vatandaşların alışveriş yapma olanağını ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama
Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama
Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama
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Muş Belediyesi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta kaldırım işgaline karşı sıra dışı uygulama - Son Dakika
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