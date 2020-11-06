Muş'ta kalpazanlara operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Muş'ta polis ekipleri tarafından kalpazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin TL sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce parada sahtecilik suçu ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda 50 adet 100 TL banknot olmak üzere toplamda 5 bin TL değerinde sahte banknotların ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. - MUŞ