Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Devlet Desteği

Muş'ta Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Devlet Desteği

1 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hindi, kaz ve broyler yetiştiriciliğine yüzde 40'tan başlayan oranda hibe desteği verileceği bildirildi.

Muş'ta Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Devlet Desteği, System.String[]
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hindi, kaz ve broyler yetiştiriciliğine yüzde 40'tan başlayan oranda hibe desteği verileceği bildirildi.

IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı hakkında açıklamalarda bulunan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, destekleme kapsamında yer alan 'Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler' tedbiri kapsamında hindi, kaz ve broyler (tavuk) yetiştiriciliğine geri dönüşümsüz devlet desteği verileceğini ifade etti. Broyler yetiştiriciliğinde mevcut işletmelerin kapasite artırımı olmayan modernizasyon projeleri sunabileceğini, ancak hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yeni kurulacak işletmelerin de destekleneceğini ifade eden Turan, Muş'un kanatlı hayvan potansiyeli göz önüne alındığında bu çağrı dönemindeki hibe desteklerinden vatandaşların mutlak suretle yararlanmasını istediklerini vurguladı.

"Genç girişimcilere ek hibe desteği"

8 Nisan Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı proje kabulleri öncesinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri üzerinde durduklarını kaydeden Turan, "Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler tedbiri önemli avantajlar sunuyor. Özellikle kaz varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahip olan ilimizde, yeni kurulacak hindi ve kaz yetiştiriciliği tesisleri hibe desteklerinden yararlanabilecek. Mesleki yeterliliği sağlayan gerçek kişi olarak yapılacak başvurularda, projenin uygun görülmesi halinde yüzde 40'tan başlayacak hibe destek oranları, 40 yaş altı genç girişimci için yüzde 5, dağlık alan yatırımı için yüzde 5 daha artarak yüzde 50 oranına ulaşacaktır. Üretici örgütlerinin yapacağı başvurularda ise hibe destek oranı yüzde 60'tan başlayarak genç girişimci ve dağlık alan yatırımı şartlarının sağlanması halinde yüzde 70'e kadar varacaktır" dedi.

"30 bin TL'den başlayan projelere destek verilecek"

TKDK tarafından uygun görülecek projelere 'Yapım İşleri, Makine-Ekipman Alımı, Hizmet Alımı ve Görünürlük Tabelası' olmak üzere dört kalem üzerinden destek verileceğini aktaran Turan, "Uygun harcama tutarı 5 bin Avro'dan (30 bin TL) başlayacak projelere verilecek hibe desteklemelerinden yararlanmak isteyenlerin konuyla ilgili detaylı bilgi almaları için TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne uğramalarını bekliyoruz" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Muş, Güncel
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