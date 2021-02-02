Muş'ta kanatlı yetiştiriciliğine yüzde 70 hibe desteği - Son Dakika

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumunca (TKDK) ilan edilen IPARD II 10. çağrı programı kapsamında, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yaklaşık yüzde 70'e hibe desteği verilecek.

TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak'ta yayımlanan çağrı kapsamında proje başvurularının 15 Şubat'ta başlanacağını belirtti.

Yatırım hayallerini gerçekleştirmek isteyen üretici birlikleri ve genç girişimcilerin kuruma başvurabileceklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra hindi ve kaz yetiştiriciliğine de ciddi bir hibe desteği bulunuyor. İlimizin kaz varlığının değerlendirilmesi ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaşması adına kurumumuzun desteklemeleri büyük önem arz ediyor. 40 yaş altındaki genç girişimcilere yüzde 65, üretici birliklerine yüzde 70 hibe ve yüzde 18 KDV muafiyeti avantajı sunduğumuz bu alanda, 350 ile 3 bin arası kaz varlığına sahip projelerin il koordinatörlüğümüze sunulmasını bekliyoruz. Hindi yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin de 1000 ile 8 bin arası hindi kapasiteli projelerini 15 Şubat itibarıyla kurumumuza sunabilir. Projelerin online sistem yüklemeleri 16 Mart'ta sona erecek. Bu nedenle proje hazırlamak isteyenleri bilgi almak için il koordinatörlüğümüze bekliyoruz."