Muş'ta Kanser Haftası dolayısıyla stant kuruldu - Son Dakika
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Muş'ta Kanser Haftası dolayısıyla stant kuruldu

04.04.2022 16:11
Muş'ta Kanser Haftası dolayısıyla stant kuruldu

Muş İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla stant kuruldu.

Muş İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla stant kuruldu.

Valilik önünde kurulan stanttaki görevliler, vatandaşlara kanser tedavisi ile ilgili bilgilendirmede bulundu, broşür dağıttı.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kanserin ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geldiği ifade edildi.

Bu hastalığın öldürücülüğünün yanı sıra sakatlıklara ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde ağır kayıplara neden olduğu aktarılan açıklamada, çevresel etkenlerin kanser oluşumunda yüzde 90-95 oranında etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından 2021 yılında meme kanseri yönünden taranan 2 bin 656 kişiden 13 vaka, rahim ağzı kanseri yönünden taranan 4 bin 698 kişiden 21 pozitif vaka, kolon kanseri yönünden taranan 5 bin 382 kişiden 27 pozitif vaka tespit edilmiştir. Tespit edilen pozitif vakaların bir üst basamağa sevki yapılarak erken tanı almaları sağlanmıştır. "

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Kanser, Nisan, Kalp, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Kanser Haftası dolayısıyla stant kuruldu - Son Dakika


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