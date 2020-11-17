Muş'ta kanser hastası kıza cep telefonu hediye edildi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki kanser hastası Arzu Kaya'nın cep telefonu isteğini Muş Şivesi Grubu üyeleri yerine getirdi.

Bursa'da yaşayan Muş Şivesi Fahri Başkanı Mehmet Şah Balkaya'ya, Kaya'nın cep telefonu isteğini grubun üyelerine bildirdi.

Bunun üzerine grupta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Kaya için aldığı cep telefonunu grubun Muş İl Başkanı Maşallah Yetiş'e gönderdi.

Yetiş, beraberindeki üyelerle gönderilen telefonu Azru Kaya'a teslim etti.

Cep telefonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kaya, Balkaya, Yetiş'e, telefonu alan hayırsevere ve tüm grup üyelerine teşekkür etti.

Yetiş ise bir emaneti daha teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Her daim grup üyeleri olarak Arzu kızımızın yayındayız. İstediği telefonu kızımıza teslim ettik." dedi.