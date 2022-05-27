Muş'ta kanserle mücadele için farkındalık yürüyüşü

Genç Birikim Derneği tarafından Muş'ta düzenlenen "9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" kapsamında kanserle mücadele için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Belediyesi, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği ile Genç Birikim Derneğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen yürüyüşe 10 ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden kanser hastası ve gönüllüler katıldı.

Belediye önünde bir araya gelen gönüllüler ve vatandaşlar, giydikleri pembe tişörtle müzik eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Millet Bahçesi'ni gezen kanser hastalarına ve gönüllülere belediye ekipleri ikramda bulundu.

Yürüyüşe katılan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere, 10 ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden kanser hastalığıyla mücadele eden ve bu hastalığı yenmiş bir çok kişinin Onkoloji Günleri'ne katılmak için Muş'a geldiğini söyledi.

Onkoloji Günleri etkinliğinin yürüyüşle devam ettiğini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Kanser hastalarına yönelik farkındalık oluşturmak üzere burada toplandık. İlimizde böyle bir bilim sempozyumunun yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Genç Birikim Derneği'nin düzenlediği etkinliğin bir paydaşıyız. Yürüyüşün hastalarımıza katkı sağlayacağını temenni ediyorum."

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce de herkesin katkılarıyla Onkoloji Günleri'ni güzel bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Sizlerin katkılarıyla daha da katlanarak güzel organizasyonlar yapacağız. İnanıyorum desteklerinizle birlikte bu kanserle ilgili çağrımızı Muş'tan güçlü bir sesle her yıl duyuracağız. Kanser camiasıyla her yıl Muş'ta güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kanser hastaları için Azerbaycan'dan Muş'a gelen Jamila Futullazade ise "Gönüllü olarak yürüyüşe katıldım. Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı illerinden kanser hastaları buraya geldi. Buradaki amaç kanser hastalığı için farkındalık yaratmak." dedi.

İstanbul'dan gelen MS Hastası Gülnihat Hatip de Onkoloji Günleri kapsamında kentte geldiklerini ifade ederek, "Erken teşhis için bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Amacımız burada insanlara yardımcı olabilmek. Bu yürüyüş umuyoruz fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Yürüyüşe, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da katıldı.