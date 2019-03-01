Muş'ta Kapalı Köy Yolları Açılıyor

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 55 yerleşim birimi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 55 yerleşim birimi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden yolu kapanan 30 köy ve 25 mezraya ulaşmak için iş makineleriyle zorlu bir çalışma yürütüyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolları kısa sürede ulaşıma açmayı planladıklarını söyledi.



Ekiplerin mesai gözetmeden çalıştığını ifade eden Yentür, "İlimizde kar yağışı günlük yaşamı ciddi derecede olumsuz etkiledi. Karla mücadele çalışmamız Üçevler grup köy yolunda devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Olası acil durumlara karşı da köy muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. En kısa sürede yollarımızı ulaşıma açacağız." diye konuştu.



Muş Belediyesi ekipleri de çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

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