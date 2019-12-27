Muş'ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Muş'ta gece saatlerinde ulaşıma kapanan 56 köy yolunda yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu bir çalışma yürüterek köylere ulaşmaya çalışıyor.



Muş'ta etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşmaya çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde ekipler ilerlemekte güçlük çekti. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımının sağlanması için aralıksız çalışıyor.



Bölgede yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Servet Sancar, ekiplerin yer yer bazı bölgelerde zorluk çektiğini söyledi. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-2 metreyi bulabildiğini kaydeden Sancar, "Kar nedeniyle burada çok sıkıntı yaşıyoruz ama buna rağmen iş makinelerimizle yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah köy yollarımızı ulaşıma açacağız" dedi. - MUŞ