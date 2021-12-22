MUŞ'TA KAPANAN 185 KÖY YOLUNDAN 117'Sİ ULAŞIMA AÇILDI - Son Dakika

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 185 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 117'sini ulaşıma açtığı köy yollarının 68'inde çalışmalar sürüyor.

Kentte 185 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, sis, tipi ve fırtınanın etkili olduğu, tamamen beyaz örtüyle kaplanan bölgede zaman zaman zor anlar yaşıyor. Şu ana kadar 117 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açılırken, 68'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İş makinesi operatörü Osman Acıman, 'Karla mücadele çalışmamızda yolları bazen görmekte güçlük çekiyoruz. Tipi ve fırtına olumsuz yönde çalışmalarımızı etkiliyor. Ekip arkadaşlarımızın öncülüğü sayesinde yolu görmeye çalışıyoruz. Çalışma yürüttüğümüz bölgelerde özellikle fırtına ve tipi etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işimize başlıyoruz, gece saatlerine kadar devam ediyoruz. Kar ve tipi çalışmalarımızı zorlaştırıyor ve buna rağmen biz çalışmamızı sürdürüyoruz dedi.