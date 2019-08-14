Son Dakika Haberleri: Muş'ta kapya biber hasadına başlandı
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Muş'ta kapya biber hasadına başlandı

38 dakika önce

Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçileri desteklemek amacıyla dağıtılan fidelerden elde edilen kapya biberin hasadına başlandı.

Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçileri desteklemek amacıyla dağıtılan fidelerden elde edilen kapya biberin hasadına başlandı.
Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde kapya biber üretimi yapan Zemzem Sever, Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bin 400 fideyi bir dönümlük alana ektiğini söyledi.
Muş Ovası'nda yetiştirilen biberlerin toprak ve hava özelliklerinden dolayı daha lezzetli olduğunu belirten Sever, dönümden 2 ton 300 kilogram biber hasat etmeyi beklediğini ifade etti.
Biberin kilogramını 2,5 liraya sattığını anlatan Sever, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje karşılığında verilen fidelerin önemli bir gelir kaynağı olduğunu, hasadın kasım ayına kadar devam edeceğini kaydetti.
Üretici Mehmet Çelik ise Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı 860 kapya biber fidesini 2 dönüm alana ektiğini ve yaklaşık 3 ton ürün hasat edeceğini kaydetti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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