Muş'ta kar festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta kar festivali düzenlendi

11.03.2022 16:52

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce merkeze 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar festivali düzenlendi.

Kar yağışı altında gerçekleştirilen festivale katılanlar kızaklarla kaydı, halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Sporcuların kayak gösterisi yaptığı festivalde konuşan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un turizm kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Her yıl farklı festivallerle kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gündüzöz, "Geçenlerde Murat Nehri'nde festival yaptık. Şimdi de burada yapıyoruz. Bu kışın artık sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki yıl bu güzel tesisimizi daha da genişleteceğiz. Tüm yatırımımız gençler için. Kentte 350 milyonluk yatırımla spor tesisleri yaptık. Onun için bol bol eğlenin, karın tadını çıkarın." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Elif Nur Acak da "Herkese ücretsiz eğlence yapıldı. Yemekler ikram edildi. Çok güzel bir gün oldu. Çok güzel eğlendik. Umarım bunun devamı gelir." dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Muş'ta kar festivali düzenlendi
Muş'ta kar festivali düzenlendi
Muş'ta kar festivali düzenlendi
Muş'ta kar festivali düzenlendi

YORUMLAR
500
Muş'ta 'Kültür ve Turizm Kış Festivali' düzelendi Muş'ta 'Kültür ve Turizm Kış Festivali' düzelendi Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Kayak Merkezi, Turizm, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta kar festivali düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta kar festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement