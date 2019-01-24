Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı

Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı

41 dakika önce

- Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı 5 iş makinesinin çalıştığı yolda, 2 gün sonra 9 köy ve 22 mezraya ulaşılması hedefleniliyorMUŞ - Muş'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede 5...

- Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı
5 iş makinesinin çalıştığı yolda, 2 gün sonra 9 köy ve 22 mezraya ulaşılması hedefleniliyor

MUŞ - Muş'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesi ile yol açma çalışmasını sürdürüyor.
Muş'ta bir haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Üçevler grup köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Yer yer kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle yolu açmakta güçlük yaşayan ekipler, 2 gün içinde köye ulaşmayı hedefliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, merkeze bağlı Üçevler grup yolunda kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaşması nedeniyle ekiplerin ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi. Bölgede bir haftadan beri etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 9 köy 22 mezraya ulaşım sağlanamadığını ifade eden Şentürk, "Özellikle fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaptığımız ölçümlerde kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşmış durumdu. Kış şartlarından bu bölgede yer alan köylerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre 3 günden beri çalışıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Uzunluğu 60 kilometre olan yolun 25 kilometrelik bölümünü ulaşıma açmış bulunmaktayız. Burada çığ tehlikesi var. Çalışmalarımızı zor koşullarda sürdürüyoruz. İnşallah 2 gün içerisinde köylerimize ulaşımı sağlayacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Muş, Yerel
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