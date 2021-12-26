MUŞ'TA KAR KALINLIĞI 4 METREYİ BULDU; 31 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR - Son Dakika

MUŞ'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığını 3-4 metreyi bulduğu ve tüneli andıran Üçevler Grup Köy Yolu'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Muş'ta 'Kar Kaplanları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi'nin karla mücadele timleri, kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

10 köy ve 21 mezranın bulunduğu Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlü çekiyor. 3-4 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle tüneli andıran yolu açmaya çalışan ekipler, adım adım ilerliyor.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, bölgede kar kalınlığının 3-4 metreye kadar yükseldiğini, ekiplerin son yerleşim yerine ulaşana kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.