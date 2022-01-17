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Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı - Son Dakika

Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı

17.01.2022 13:33

- Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı Muş'ta 39 günde 978 köy yolunda karla mücadele yapıldı Muş'ta 9 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar 4 defa kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 978 köy yolu, kar timleri tarafından zorlu mücadeleyle yeniden ulaşıma açıldı.

- Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı

Muş'ta 39 günde 978 köy yolunda karla mücadele yapıldı

MUŞ - Muş'ta 9 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar 4 defa kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 978 köy yolu, kar timleri tarafından zorlu mücadeleyle yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'un sorumluluk alanındaki toplam 366 köy, 4. kez yağış aldı. 39 gün içerisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 bin 500 kilometre karla mücadele yapan il özel idaresi kar kaplanları, zorlu coğrafyada yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde hummalı çalışma yürüten ekipler, sarp dağlar ve çığ tehlikesine rağmen vatandaşın ulaşımını sağlamaya çalışıyor. 90 personel ve 59 iş makinesiyle karlı dağları aşan kar timleri, kapalı 26 köy yolunda gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"978 köyümüzde karla mücadele çalışması yaptık"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte ilk karın 9 Aralık 2021 tarihinde düştüğünü ve 2 bin rakım üzerindeki 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlattı. Aralık ayı sonları ve ocak ayı başlarında 4. kez kente kar düştüğünü kaydeden Yentür, "Kar artık ovanın tamamını kapladı. Karın yağdığı günden bu yana yaklaşık 978 köyümüzde karla mücadele çalışması yapmışız. Toplamdaki 366 köyümüzü defaatle açtık. Karın yağdığı 9 Aralık'tan bu yana yaklaşık 11 bin 500 kilometre karla mücadele çalışması yaptık" dedi.

"Yüksek yerlerde yer yer 4-5 metre kar kütleleriyle mücadele ediyoruz"

Yüksek yerlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle biriken karların eziyet verici olduğunu anlatan Yentür, "Kar çalışmaları için 90 personel, 59 iş makimizle mücadele vermekteyiz. Yüksek yerlerde yer yer biriken 4-5 metre kar kütleleriyle mücadele ediyoruz. İş makineleriyle sürekli bu zorlu coğrafyadaki kar yağışına müdahale etmek zorundayız. Kar yağmasa dahi yüksek yerlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle kar çalışmalarımız devam ediyor. Personellerimiz deneyimliler ve gece gündüz demeden çalışıyorlar. Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında karla mücadele koordinasyon toplantısı yapılmıştır. AFAD, sağlık, jandarma, emniyet ve diğer birimlerle beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz yolları açıyoruz tipi ve fırtına tekrar kapatıyor"

"Bugüne kadar kar yağışı nedeniyle kapanıp da mağdur olan veya hasta olup da sağlık merkezlerine ulaşamayan bir vatandaşımız yoktur" diyen Genel Sekreter Yentür, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir düsturuyla hareket ediyoruz. İl özel idaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yüksek yerlerdeki fırtına nedeniyle bugün itibariyle 26 köy yolumuz kapalıdır. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yolları akşama kadar açıyoruz vatandaşımız sabah merkeze gelip işini hallediyor ve köy dönüyor. Sabah yine yüksek bölgedeki yollarımız yeniden kapanıyor. Yollar kapandıktan sonra ikinci gün tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı
Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı
Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı

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Fırtına, Aralık, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta kar kaplanları 11 bin 500 kilometre karla mücadele yaptı - Son Dakika
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