Muş'ta "kar kaplanları" çığ riskine karşın yolları açıyor - Son Dakika
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Muş'ta "kar kaplanları" çığ riskine karşın yolları açıyor

24.03.2022 11:20
Muş'ta "kar kaplanları" çığ riskine karşın yolları açıyor

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı köy yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı köy yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı "kar kaplanları", 59 iş makinesi ve 94 personelle 4 ayda kilometrelerce yolu kardan temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, yaklaşık 4 ayda karla mücadele için 6 milyon 700 bin lira harcama yaptıklarını söyledi.

Bu dönemde 26 bin kilometre köy yolunu kardan temizlediklerini ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Mart ayında yağan kar yağışı 2 metreye ulaştı. İlk defa mart ayında yağan bu kadar kar bizi ve vatandaşları hayrete düşürdü. Son günlerde etkili olan yağışlarla köy yollarımız yeniden kapandı. Çalışmalara tekrar başladık. Tecrübeli ekiple çalışıyoruz. Birçok yerlerde köy yollarımız kar yağmamasına rağmen fırtına nedeniyle kapanıyor. Bu da kurumumuza bütçe açısından büyük bir külfet getiriyor."

Ekiplerin yüksek yerlerde çalışırken çığ tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Yentür, "Ekiplerimiz, güvenli olan bölgelerde silah patlatarak sese karşı duyarlılık oluşturmakta. Kar kütlesinin bulunduğu alanlarda şu ana kadar şükürler olsun sıkıntı yaşamadık ama tedbirimizi alıyoruz." dedi.

İş makinesi operatörü Osman Korkmaz ise çok fazla kar olması nedeniyle iş makinesinin ilerlemekte zorluk çektiğini dile getirdi.

Muş'ta kar kaplanları çığ riskine karşın yolları açıyor
Muş'ta kar kaplanları çığ riskine karşın yolları açıyor
Muş'ta kar kaplanları çığ riskine karşın yolları açıyor
Muş'ta kar kaplanları çığ riskine karşın yolları açıyor

YORUMLAR
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Mart, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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