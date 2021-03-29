Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi - Son Dakika

Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi

29.03.2021 09:00

Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesiMUŞ'ta, 'Kar Kaplanları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 159 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi

MUŞ'ta, 'Kar Kaplanları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 159 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yollarda adım adım ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen köy yollarının tamamına ulaşımı sağladı.

'Kar Kaplanları' mart ayında kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Kar yağışıyla birlikte kapanan 159 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan karla mücadele ekipleri, zorlu şartlarla mücadele etti. Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı ve adeta kardan tünellerin oluştuğu Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerleyebildi. Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolu kardan temizledi.

İlkbahar mevsiminin beklentisi içerisindeyken yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, 6 metreye ulaşan kar kalınlığı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olarak çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda çığ tehlikesi korkusuyla yol açma çalışmalarını adım adım sürdürebildiklerini anlatan iş makinesi operatörü Ahmet Yüksel ise, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığını belirtti. Zorlu yol koşullarına rağmen ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade Yüksel, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta kardan tünellerin oluştuğunu söyledi. Yüksel, buna rağmen bütün köy yollarına ulaşımın başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi.

Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi
Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi

Fırtına, Mart, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Kar Kaplanları'nın 6 metre karla zorlu mücadelesi - Son Dakika


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