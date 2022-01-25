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Muş'ta "kar kaplanları" sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor - Son Dakika

Muş'ta "kar kaplanları" sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor

25.01.2022 11:00
Muş'ta "kar kaplanları" sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, zorlu coğrafyada kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, zorlu coğrafyada kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta, İl Özel İdaresi, 56 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köy yollarında çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için fedakarca görev yapıyor.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünün yolunu açmaya çalışan ekipler, sis ve fırtınanın, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Ekip Şefi Hakan Çolak, iş makinesinin önünde yürüyerek operatöre yolu göstermeye çalıştı.

Ekiplerin uzun süren gayretleri sonucu yol açıldı.

"Sis ve tipi çalışmaları zorlaştırıyor"

Ekip şefi Çolak, gazetecilere, köylerdeki vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının 24 saat sürdürüldüğünü söyledi.

Tipi ve sisten dolayı köylere ulaşmakta zorlandıklarını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Bazen gelen asılsız ihbarlardan dolayı diğer köylere daha geç ulaşıyoruz. En kısa zamanda bütün köy yollarını açacağız. Fırtına ve sis nedeniyle kepçe operatörü önünü göremediği için biz önden yürüyerek yolu gösteriyoruz ve öyle köye ulaşıyoruz. Bazen adım adım ilerleyebiliyoruz."

"Tipi ve fırtınadan dolayı yolu zor görüyoruz"

Kepçe operatörü Baki Aydın ise, "Kar nedeniyle köy yolları kapandı. Tipi ve fırtınadan dolayı yolu zor görüyoruz. Zor şartlarda yolları açmaya çalışıyoruz." dedi.

Bahçe Köyü Muhtarı Abdullah Altay da köyde kar kalınlığının bir metreye ulaştığını belirtti.

Gayretlerinden dolayı ekiplere teşekkür eden Altay, "Köyde 2 diyaliz hastası var. Bu nedenle yolumuzun her zaman açık olması gerekiyor. İl Özel İdare ekipleri, yolumuzu açık tutmak için gereken her şeyi yapıyor. Ne zaman arasak imkanlar dahilinde gelip yolumuzu açıyorlar." ifadelerini kullandı.

Muş'ta kar kaplanları sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor
Muş'ta kar kaplanları sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor
Muş'ta kar kaplanları sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor
Muş'ta kar kaplanları sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor

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Türkiye, Bahçe, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş'ta "kar kaplanları" sorunsuz ulaşım için mücadele veriyor - Son Dakika
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