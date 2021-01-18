Muş'ta "kar kaplanları" yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor - Son Dakika

Muş'ta "kar kaplanları" yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

18.01.2021 09:35
Muş'ta

Muş'ta karla mücadele ekipleri, vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmak için olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı köy yollarını açmak için çaba sarf ediyor.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmak için olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı köy yollarını açmak için çaba sarf ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı "kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kar kalınlığın yer yer 5 metreye ulaştığı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 3 metreye kadar düştüğü Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, zorlu şartlara rağmen ulaşımın aksamaması için gece gündüz mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 günden bu yana kentte etkili olan kardan dolayı yüksek rakımdaki köy yollarının kapandığını söyledi.

Tipi ve fırtınadan dolayı açtıkları yolların bir süre sonra tekrar kapandığını belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmak için 16 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyoruz, Fırtınadan dolayı zorluklar yaşıyoruz. Fırtınanın dinmesiyle daha hızlı ve etkili bir şekilde yollarımızı açacağız. Fırtınadan dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar var. Ekipleri seferber ettik. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipiden dolayı görüş mesafesi 3 metreye kadar düşüyor. Operatörlerimiz önüne göremiyor. Üçevler grup köy yolunda 9 köy ve 22 mezramız var. Burayı açık tutmamazı gerekiyor. Çalışma koşullarımız çok ağır. 'Halka hizmet hakka hizmettir' düsturuyla bu çalışmaları yürütüyoruz."

Karla mücadele ekip şefi Nazım Diner ise "Yoğun kar ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Açtığımız yollar bir süre sonra yeniden kapanıyor. Yer yer 5 metre kar var. En kısa zamanda köy yolarını açacağız." dedi.

Fırtına, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'kar kaplanları' yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 5-10 derece düşecek Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu         
09:07
Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor         
07:49
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 10:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta "kar kaplanları" yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei