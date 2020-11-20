Muş'ta kar lastiği mesaisi - Son Dakika

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle lastikçilerin "kar lastiği mesaisi" başladı.

1 Aralık 2020 itibariyle ülke genelinde başlayacak kış lastiği zorunluluğu Muş'taki lastikçilerde de yoğunluğa neden oldu.

Lastikçi İsmail Avcı, vatandaşların kışlık lastiklerini son günlere bıraktığından dolayı yoğunluk yaşandığını söyledi.

1 Aralık'tan önce vatandaşların lastik değiştirmeye başladığını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Kış lastiği aracın güvenliği için çok önemli. Kış lastiği sadece kar ile alakalı değil, hava belli bir soğukluğa ulaştığında yol tutuşu ve fren mesafesi açısından önemli. Son haftaya girmeden vatandaşların lastiklerini gelip takmalarını tavsiye ediyoruz. Kış lastiğini tüm sürücülerin takmasını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki günlerde daha sıkışıklık yaşanmaması için ekibimiz, sabah erken saatlerinden başlayarak akşam geç saatlerine kadar çalışmalarına devam ediyor."

"Yolcularımızın hayatı için lastik takmaya mecburuz"

Otobüs sürücüsü Ertan Kızılkaya da kış lastiği taktırmak zorunda olduklarını belirterek, "Şehirlerarası yolcu taşıyoruz. Yolcularımızın hayatı için lastik takmaya mecburuz. Kış lastiği takarak olabilecek kazaların önüne geçiyoruz." diye konuştu.