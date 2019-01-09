Muş'ta Kar Nedeniyle Kapanan Bazı Yollar Açıldı

Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapanan bazı yollar ekiplerin özverili çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapanan bazı yollar ekiplerin özverili çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.



Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bulanık, Varto-Karlıova ve Varto-Hınıs kara yollarının açılması için Karayolları 113. Şube Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



29 iş makinesi, 100 personel ile yürütülen 2 günlük çalışma sonucu söz konusu yollar ulaşıma açıldı.



Ekipler, çalışma yürüttüğü bölgelerde kar ve tipide ilerlemekte güçlük çeken araç ve vatandaşlara da yardımcı oldu.



Karla mücadelede görevli personel Kudbettin Tuncer, bazı vatandaşların kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini söyledi.



Vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalışma yürüttüklerini belirten Tuncer, "2 gündür aralıksız, gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Personel Haluk Korkmaz ise yoğun bir fırtınanın etkili olduğunu ifade ederek, "Bir metre önümüzü göremememize rağmen arkadaşlarımla beraber el birliği ile hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde, bulundukları yerden çıkardık." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Emrullah Elçin de çocuğunun rahatsız olduğunu ve onu hastaneye götürdüğünü dile getirerek, "Köyün aracı ile Muş'a gittik. Biraz erken dönmek istedik, köy yolları kapanmadan. Geldik, yolda karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz." diye konuştu.

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