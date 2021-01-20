Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

20.01.2021 10:34

- Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı Muş'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

- Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Muş İl Özel İdaresi ve 112 ekipleri, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Sudurağı köyünde fenalaşan 66 yaşındaki Cevahir Balkan ve merkeze 50 kilometre mesafedeki Aligedik köyünde kalp çarpıntısı olan 20 yaşındaki Zeynep Polat için sefer oldu. Aniden rahatsızlanan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen il özel idaresi ekipleri, karla kaplı yolları aşarak köylere zorlukla ulaştı.

Ekiplerin açtığı yolda ilerleyen 112 ekipleri, zorlukla ulaştıkları hastaları ilk müdahalenin ardından yaklaşık 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırabildi.

Sudurağı köyünde ilk müdahalesi yapılan 66 yaşındaki Cevahir Balkan'ın yakını Salih Balkan, "Amcamın hanımı hastalandı, yolumuz kapalıydı. Baş dönmesi ve kusması vardı. Beyin kanaması zannettik. Özel idareyi aradık, geldi yolumuzu açtı. Baya güçlük çektiler. 112 ekipleri de hastamızı alıp götürdü" dedi.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya da, yolun tamamen kapalı olduğunu belirterek, "Aligedik köyünde bir hastamız vardı onu kurtardık. Biz sabaha kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün yollarımızı açacağız. Ambulansımız arkamızdan gelerek hastamızı aldı" diye konuştu.

Aligedik köyünde rahatsızlanan 20 yaşındaki Zeynep Polat'ın babası Mehmet Lütfü Polat ise kızının kalp çarpıntısı olduğunu belirterek, "112'yi aradım. Yolumuz açıldı Allah razı olsun. Yolumuz kapalı olduğu için doktorlar telefonla bize kızımıza müdahale etmemiz yardımcı oldu. Kızım şu anda ambulansa alındı hastaneye götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı
Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı
Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı
Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

Sudurağı, 112, Muş, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı - Son Dakika


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