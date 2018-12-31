Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

1 saat önce

MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı, 5 metreyi buldu.

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü, System.String[]
MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı, 5 metreyi buldu. Bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 2 kepçeyle köy yolları açılmaya çalışırken ise çığ düştü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, iş makineleriyle karlar temizlendi. 

İl Özel İdaresi ekipleri, 7 köy ve 18 mezra yolu olan, deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı'nda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 günden beri kapalı olan 266 köy yolunu açmak için kar ve fırtınayla mücadele ediyor. Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı, 5 metreyi buldu. Bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 2 kepçeyle köy yolları açılmaya çalışıldığı sırada çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş makineleriyle karlar temizlendi. Özel İdare Yol İşleri Şefi Nazım Diner, "Kar açma çalışması yaparken, 26'ncı kilometrede çığ düştü. Çalışanlarımıza çok şükür bir şey olmadı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Kar yanında tipi nedeniyle çok zor şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan Erzincan'da 301, Muş'ta 266, Ağrı'da 51, Erzurum'da 27 ve Kars'ta 5 köy yolu kardan kapandı. Bölgede kar yağışının, etkili olmaya devam edeceği belirtildi. 

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:02 Kaynak: DHA

Muş, Kar, Güncel
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