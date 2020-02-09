Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi - Son Dakika
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Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi

13 dakika önce

Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisiKIŞ şartlarının zorlu geçtiği Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi başladı.

Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi

KIŞ şartlarının zorlu geçtiği Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi başladı. 100 ile 150 lira arasında çatı karlarını temizleyen işçiler, güvenlik tedbiri almadan çalışıyor.

Kent merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreye geçtiği Muş'ta binaların çatılarında biriken karların temizliği işsiz gençlerin ekmek kapısı oldu. Cuma, Cumartesi günü etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleyiciler çatılarda biriken karları temizlemek için çalışmaya başladı. 5-6 kişilik ekiplerle çatılara çıkan işçilerden bazısı metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladıkları ipin diğer ucunu beton direk ya da her hangi bir noktaya bağlarken, bazıları her hangi bir güvenlik tedbiri almadan küreklerle karları temizliyor. Günde 100 ile 150 lira arasında para kazanan işçiler, ekmek parası için bu işi yaptıklarını söylüyor.

Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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