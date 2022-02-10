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Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı

10.02.2022 18:30
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne giden vatandaşlar, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu vatandaşları araçlarıyla birlikte bulundukları bölgeden kurtardı.

Yolunun kardan temizlenmesinin ardından araçlar köye ulaştı.

Mahsur kalan sürücülerden Hasan Kırmızıyıldız, gazetecilere, Muş'tan hastaneden geldiklerini söyledi.

Köy yolunun tipi nedeniyle kapandığını belirten Kırmızıyıldız, şöyle konuştu:

"Annem rahatsız. Şu anda kendisine cihaz bağlı. Üç saattir yoldayız, burada mahsur kaldık. Ekipler geldi şimdi yolumuzu açıyor, kendilerine teşekkür ederiz. Yolumuz açılınca köye gideceğiz."

Kürtçe konuşan Huriye Kırmızıyıldız da "Hastaneden geldim. Üşüdüm. Kalp rahatsızlığım var. Şimdi köye gidiyorum. Yolda kar vardı. 3 saatten beri yoldayız." dedi.

İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Necat Aslan ise kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu dile getirdi.

Çatak bölgesinde yolda 4 araç kaldığı ihbarının geldiğini anlatan Aslan, "Araçları kurtardık. Burada sürekli fırtına olduğu için yer yer 4-5 metre kar olabiliyor. Görüş mesafesi düştüğünde ekip şefinin öncülüğünde vatandaşların yolunu açıyoruz. Yolu açarak vatandaşlar köylerine ulaştı." şeklinde konuştu.

Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı

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Tragger, kar, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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