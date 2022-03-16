Muş'ta kar ve tipide mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta kar ve tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

16.03.2022 15:23
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş'un Korkut ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Muş'un Korkut ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Altınova Belde köylerinde yaşayan bazı vatandaşlar, gece etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından 4 araçta mahsur kalanları kurtardı.

Donma tehlikesi yaşadıklarını ifade eden Yünören köyü İmamı Cihat Çetin, "İl Özel İdare ekipleri gün içinde yolları açtı biz de bunu fırsat bilerek ihtiyaçlarımızı karşılamak için köyden çıktık. Dönüşte tipiye yakalandık. Kar ve tipi dolayısıyla bizimle birlikte 4 araç ve içindekiler yaklaşık 3 saat boyunca mahsur kaldık. Özel idare ekipleri gelip yolu açtı. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Tragger, Korkut, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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