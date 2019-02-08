Muş'ta Kar Yağışı

MUŞ (AA ) - Muş
'ta kar yağışının ardından kapanan yolları açmak için çalışma başlatıldı.
Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Korkut- Bulanık
kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, tipi nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarken, ilerlemekte güçlük çeken sürücülere de yardım etti.
Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçta mahsur kalan hasta Mehmet Alp
, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ekipler, sürücüleri, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.