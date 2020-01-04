Muş'ta kar yağışı - Son Dakika

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Muş'ta kar yağışı

6 saat önce

Bitlis Kara yolunda sis Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması Kırağı tutan ağaçlar Sis Muş'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis Kara yolunda sis

Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması

Kırağı tutan ağaçlar

Sis Muş'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Üçevler köyünde besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor.

Muş-Bitlis kara yolunun 45'inci kilometresinde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kent merkezinde soğuk hava dolayısıyla ağaçlarda kırağı oluştu.

Muş'ta kar yağışı

Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:17 Kaynak: AA
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