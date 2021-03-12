Muş'ta yoğun kar yağışı; 134 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

MUŞ'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürürken, 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 134 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Ağaçlar ile araçların üzeri karla kaplandı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, İl Özel İdaresi, Muş Belediyesi ve Karayolları karla mücadele çalışmalarına yeniden başladı.

TRAFİK DURDUÖte yandan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, birçok araç ilerleyemedi. Kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kimi araç sürücüsü ise zincir takarak yoluna devam edebildi. Bahar havasını yaşarken yeniden etkili olan kar yağışı karşısında şaşkın olduklarını belirten vatandaşlardan Yasin Akarsu, "Muş'ta bahar havasını yaşarken, sabah iş yerimize geldiğimiz zaman kar nedeniyle büyük zorluklarla gelebildik. Mart ayında yeniden Muş'umuza kar geldi. Muş'umuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözünün gerçek olduğunu belirten Şerafettin Bağlı ise, "Bugün 12 Mart ve Muş'ta müthiş bir kar yağışı var" diye konuştu.Muşlu Aydın Karakaya şunları söyledi:

"Mart ayı dert ayı dediğimiz olay işte bu, bugün Mart ayının 12'si ve Muş'ta kar yağışı var. Eskiden söylenirmiş; Mart ayı kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bu söz gerçekten de doğruymuş, işte bugün ki kar da şahidimizdir"