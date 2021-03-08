Muş'ta kar yağışı ve fırtına - Son Dakika

Muş'ta kar yağışı ve fırtına

MUŞ'ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Muş'ta beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde başladı. Bir süre sonra kar yağışına fırtınanın da eklenmesiyle, yaşam olumsuz yönde etkilendi. Vatandaşlar ellerindeki şemsiyeleri fırtına nedeniyle kullanamazken, araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan birçok iş yeri sahibi olası tehlikeye karşı tedbir alırken, bir büfenin tentesi fırtınadan etkilenerek kullanılamaz hale geldi.