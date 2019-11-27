Son Dakika Haberleri: Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi
Son Dakika Güncel Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi - Son Dakika

Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi

6 saat önce

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi, System.String[]

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, Çavuştepe mevkiinde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.


Çavuştepe, Sabah, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]