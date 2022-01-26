Muş'ta "kara gömülen" evlerde yaşam sürüyor - Son Dakika

Muş'ta bir haftadan bu yana etkili olan kar nedeniyle kent merkezindeki tek katlı evler kara gömüldü.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta, yoğun kar ve tipi, merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde tek katlı evler karla kaplandı. Mahalle sakinleri, yağışın durmasının ardından evlerinin damlarında biriken karları temizledi.

Kadınlar da dondurucu soğuğa rağmen tandırda pişirdikleri ekmekleri, karların arasında yürüyerek güçlükle evlerine götürdü.

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin önünü açtı.

Mahalle sakinlerinden Şemsettin Özcan, mahallede kar kalınlığının bir metreye ulaştığını belirterek, "Evimiz kara gömüldü. Sabahtan akşama kadar evin etrafındaki karları temizlemeye çalışıyoruz. Çatılar hep buz tuttu. Bu yıl çok kar yağdı bu nedenle yaşantımız zorlaştı." dedi.

Mehmet Toplu ise kar nedeniyle sürekli evinin damını temizlemek zorunda kaldığını ifade etti.

Yüksek kar örtüsünün çökme tehlikesi yarattığını aktaran Toplu, kış boyunca bu zorluğu yaşadıklarını dile getirdi.