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MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ - Son Dakika

MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ

22.01.2022 09:56

MUŞ'ta zorlu kış şartları kırsalda çileye dönüşürken, kent merkezinde eğlence halini aldı.

MUŞ'ta zorlu kış şartları kırsalda çileye dönüşürken, kent merkezinde eğlence halini aldı. 1600 rakımdaki Yukarıyongalı köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar evlerine hapsolurken, kent merkezinde ise çay ocağı işleten Şeref Yollu, kardan kulübe yapıp, müşterilerini burada misafir etti.

Merkeze bağlı 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgede 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar evlerine hapsoldu. 100 hanede yaklaşık 600 nüfusun yaşadığı köyde, kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarını ahırlarda besledi.

KİM DIŞARI ÇIKSAYDI, TİPİDE BOĞULURDU

Tipinin etkili olduğu sırada evlerinden dışarı çıkamadıklarını belirten Sabri Yöndem, İki gün boyunca kar yağdı ve tipi etkili oldu. Biz evimizden dışarıya çıkamadık. Kim dışarı çıksaydı, zaten tipide boğulurdu. Köyümüze 1 metreden fazla kar yağdı. Biz 2 gün boyunca hiç evimizden dışarı çıkamadık dedi.

Köylülerden Şevket Omur ise, Tipi nedeniyle boğulma tehlikesi oluyordu. Hayvanlarımızı bile dışarıya çıkarmadık. İki gün boyunca ahırda baktık. Kapı girişlerimizi adeta tünel gibi açtık. Bu şekilde dışarıya çıktık diye konuştu.

KARDAN KAHVEHANE YAPTI

Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı kent merkezinde ise İstasyon Caddesi'nde çay ocağı işleten Şeref Yollu, temizlik çalışmasında biriken kar yığınlarıyla işletmesinin önüne kulübe yaptı. Kulübenin içesine masa ve oturak bırakan Şeref Yollu, vatandaşların dikkatini çekti. Bölgeden geçenler, kardan kulübede oturarak çay içti, o anların fotoğraflarını çekti.

Şeref Yollu, Yoğun kar yağışının ardından kardan kulübe yaptım. İçerisine masa ve sandalye attım ve burada çay satıyorum. Güzel bir para da kazanıyorum. Yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar gelip resim çekiyor dedi.

Arkadaşıyla birlikte kulübenin içerisinde oturup çay içen Mehmet İçyer de, Masa ve sandalyenin içerisinde bulunduğu kardan kulübe içerisinde arkadaşımla beraber oturup, çay içerek keyfimize baktık. Çok güzel olmuş, hatıra fotoğrafı çekildik dedi.

MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ
MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA KARA KIŞIN İKİ YÜZÜ - Son Dakika


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