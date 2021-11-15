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Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı - Son Dakika

Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı

15.11.2021 12:31
Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı

Muş'un yüksek rakımlı dağlarında katkı maddesi kullanılmadan üretilen karakovan balının hasadına başlandı.

Muş'un yüksek rakımlı dağlarında katkı maddesi kullanılmadan üretilen karakovan balının hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, kentin yüksek rakımlı dağlarında yaklaşık 82 çeşit endemik bitkinin bulunduğunu ve arıcılık için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Türkiye'de bal hasadının en geç yapıldığı illerden birinin Muş olduğunu belirten Aydın, "Bölgede kilogramı 350-500 lira arasında satılan karakovan balı kısa sürede tüketiliyor. İl genelinde toplan 1000 karakovan ve 53 bin fenni kovandan yaklaşık 700 ton bal elde ediliyor ve ekonomiye 36 milyon 500 bin lira katkı sağlanıyor." diye konuştu.

Bölgedeki balın aromasının farklı olduğunu aktaran Aydın, "Bu yıl arıcılarımıza 750 bin lira destek verdik. Bakanlığımız açıklama yaptı. Önümüzdeki dönemde arıcılık yapan çiftçilerimize kovan başına 20 lira destek veriyoruz." dedi.

Arıcılardan Abdullah Uyanık da karakovan balının hasadına başladıklarını, 180 kovandan 500 kilogram bal elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı
Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı
Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı
Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı
Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı

Tarım, Aydın, Kovan, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta kara kovan balının hasadına başlandı - Son Dakika


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