Muş'ta, karantina bölgelerinde önlemler sürüyor - Son Dakika

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, karantina altındaki 3 köy ile Sungu beldesine bağlı bir mahallede önlemler sürüyor.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan tarihinde merkeze bağlı Ziyaret ve Elçiler köyü, 30 Nisan tarihinde ise Boyuncuk köyü ile Sungu beldesindeki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404'üncü sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle ile köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Sıkı güvenlik önlemi alınan yerleşim yerlerinde sağlık ekipleri de virüs taramasını sürdürüyor.

Muş Valiliği 'nden yapılan açıklamada, covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle 14 gün karantina altına alındığını bildirdi.

Öte yandan Muş'ta geçen Mart ayında da merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagün, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı, Demirkapı köyü ve Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyü karantinaya alınmıştı. 17 Nisan'da da Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyünde karantina uygulanmaya başlanmıştı. Bu yerlerdeki karantina uygulamaları, 14 günlük süre sonrasında kaldırıldı.