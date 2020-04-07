Muş'ta karantinadaki yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor - Son Dakika

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Muş'ta karantinadaki yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor
6 saat önce
Muş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alınan 6 yerleşim biriminin giriş çıkışlarındaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Muş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alınan 6 yerleşim biriminin giriş çıkışlarındaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, merkeze bağlı Yazla, Alagün, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı, Demirkapı ve Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyleri ile Karaağaçlı beldesine giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor.
Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerin girişinde geniş güvenlik önlemi alarak insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Karantinaya alınan yerleşim birimlerine sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veren jandarma ekipleri, araçlarıyla buralara girmek isteyenleri geri çeviriyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:04 Kaynak: AA
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