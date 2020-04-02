Muş'ta karantinaya alınan 4 köyde önlemler sürüyor - Son Dakika

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alınan 4 köyde, alınan sıkı önlemler sürüyor.

Muş'ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında dün merkeze bağlı Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı ve Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyleri karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Jandarma köy çevresinde sıkı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin de köylerde yaptığı sağlık taramasının devam ettiği bildirildi.