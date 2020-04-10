Muş'ta karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı yediye yükseldi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İyikomşu köyünün karantinaya alındığı bildirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı vatandaşların korona virüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle İyikomşu köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi. - MUŞ