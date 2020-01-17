Muş'ta Karasu Nehri dondu - Son Dakika

Muş'ta Karasu Nehri dondu
6 saat önce
Muş'ta etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri dondu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Muş'ta etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri dondu.
Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin bazı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Nehrin yakınındaki ağaçlarla refüjlere dikilen ağaçların dalları da soğuk hava nedeniyle buz tuttu. - MUŞ
Son Dakika Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı!