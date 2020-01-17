Muş'ta Karasu Nehri dondu - Son Dakika
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Muş'ta Karasu Nehri dondu

6 saat önce

Muş'ta etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri dondu.

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Muş'ta etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri dondu.


Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin bazı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Nehrin yakınındaki ağaçlarla refüjlere dikilen ağaçların dalları da soğuk hava nedeniyle buz tuttu. - MUŞ

Karasu, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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