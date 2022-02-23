Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

23.02.2022 02:52
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kurbağa adamların da katıldığı arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

YORUMLAR
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Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyordu! Okuyanlar, gözyaşlarını tutamıyor Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyordu! Okuyanlar, gözyaşlarını tutamıyor Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Karasu Nehri, kar, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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