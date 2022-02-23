Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kurbağa adamların da katıldığı arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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