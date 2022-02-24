Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Muş'ta önceki gün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ara verildi.

Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), önceki gün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden devam edileceği öğrenildi.

Üçevler Köyü Muhtarı Mehmet Beşir Polat, gazetecilere, suya düşen Yağmur Özkan'ı bulmak için devletin tüm olanaklarını kullandığını söyledi.

Yaşanan dondurucu soğuklara rağmen herkesin seferber olduğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Bu kadar yoğun çalışmaya rağmen Yağmur henüz bulunamadı. Nehrin suyu her geçen gün yükseliyor. Hava soğuk en büyük temennimiz bir an önce bulunarak bu acının son bulmasıdır. Burada bekleyiş sürüyor. Başta ailesi olmak üzere herkes işini gücünü bırakmış sabahtan akşama kadar burada bekliyor. Özellikle devletimize çok teşekkür ederiz. Birçok ilden dalgıç ekipleri geldi. Suyun bulanık ve çok soğuk olması çalışmaları zorlaştırıyor. Herkes seferber olmuş. İnşallah en kısa sürede suya düşen Yağmur'a ulaşırız."