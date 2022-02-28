Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

28.02.2022 18:24

Muş'ta, 7 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş'ta, 7 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet müdürlüklerinde görevli 23 "kurbağa adam" ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, itfaiye ekipleri, UMKE ile Ankara'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı 23 kişilik su altı arama kurtarma ekibi, Özkan'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlayacak.

Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

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Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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