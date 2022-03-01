Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

01.03.2022 12:29
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Dalgıçlar, Karasu ve Murat nehirlerinde arama çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Özkan'ın düştüğü noktanın 16 kilometre uzaklığındaki Murat Nehri'ne 120 metre uzunluğunda ağ çekti.

Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ve vatandaşlara sıcak yemek ile çay ikramında bulunuyor.

YORUMLAR
500
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Polis, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:38:45. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement