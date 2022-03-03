Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muş'ta 10 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalara Konya, Ordu, Artvin ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar" da destek veriyor.

Dalgıçlar, Özkan'ın düştüğü değerlendirilen noktanın 2 kilometre uzaklığındaki Karasu Nehri'nde suyun artması nedeniyle halat bağladıkları rafting botuyla arama çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ve bekleyen vatandaşlara yemek ile çay ikramında bulundu.