Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor

Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi Yağmur'u 46 kişilik dalgıç ekibi arayacak

MUŞ - Muş'ta 5 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Olay, 22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Muş- Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri'nde meydana gelmişti. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan, için 5 gündür sürdürülen arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma destek veriyor.

Ekipler 9 kilometrelik alanı tarıyor

Kıyıdan, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 23 dalgıç, çok sayıda polis ve AFAD ekibi Yağmur'a henüz ulaşamadı.

EGM'den 23 kişilik sualtı arama ekibi bölgeye geldi

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı 23 kişilik Sualtı Arama Kurtarma personeli de destek olarak Muş'a geldi.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.