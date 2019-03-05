Muş'ta Karayoluna Çığ Düştü

Muş'ta karayoluna çığ düştüMUŞ'ta yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinasının üzerine çığ düştü.

Muş'ta karayoluna çığ düştü



MUŞ'ta yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinasının üzerine çığ düştü. Tonlarca karın altında kalan kalan bir kar savurma aracı diğer iş makineleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.



Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçesi arasında yol açma çalışması yapan Muş Karayolları 113'ncü Şube Şefliğine ait 4 iş makinesinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Çığ altında kalan bir iş makinesi diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda yara almadan çıkarılan operatörün durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 4 saatten bu yana kapalı olan yolda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çığın düştüğü bölgeyi yeniden açmak için çalışma yapan ekipler, saat 20.00 civarında yolu yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. Bu sırada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, ailelerine cep telefonları ile arayarak yola çığ düştüğünü ve evlerine geç ulaşacaklarını haber verdi. Uzun süreli bekleyen vatandaşlar, ibadetlerini de kar üzerinde yaptı.



Çığ düştüğü anda bölgede yol açma çalışmayı yapan operatörlerden Fikret Gökarslan, Saat 09.00'dan bu yana yol açma çalışması yapıyoruz. Önümüzde savurma giderek yolu genişletiyordu. Birden çığ geldi ve savurma aracımız çığın altında kaldı. Savurmayı kurtardık. Şu anda 50-60 metrelik bölgede yolumuz kapalı. Mutki-Hasköy yolunda çalışma yapıyoruz diye konuştu.



Yaklaşık 5 saatten bu yana yolun açılmasını beklediklerini ifade eden vatandaş Abdurrahman Selçuk da, Beş saatten bu yana buradayız. Hasköy'den gelip İkizler köyüne gidiyoruz. Yola çığ geldi. Can kaybının olmaması sevindiri. Geç kalamız önemli değil. Sağsalim gidelim yeter diye konuştu.



Karayollarında saha formeni olan Bülent Dikmen ise, Burada 1 savurma 2 greyderimiz kaldı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis ekibine de durumu bildirdik yardıma gelecekler. Çığ altında şu anda bir araç yok. 1 aracımız vardı o kurtarıldı dedi.

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