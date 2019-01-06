Son Dakika Haberleri: Muş'ta Karda Mahsur Kalan 75 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta Karda Mahsur Kalan 75 Kişi Kurtarıldı

33 dakika önce

Muş'un Hasköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş'ta Karda Mahsur Kalan 75 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Muş'un Hasköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan güvenlik yolunun 15'inci kilometresinde kar ve tipi yüzünden kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, durumu jandarmaya bildirildi.

Muş'tan sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile Karayolları ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 3 metreye düştüğü bölgeye varabilmek için uzun uğraş verdi.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 8 minibüs, 5 otomobil ile 2 kamyonette mahsur kalan 75 kişiye ulaşarak iş makinesiyle yolu ulaşıma açtı.

Mahsur kalanlardan Ramazan Rençber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in Mutki ilçesinden Muş'a giderken tipiye yakalandıklarını ve mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtarmak için yoğun mücadele yürüten ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Bitlis, Kar, Hasköy, Muş, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

THY Birçok Seferini İptal Etti 16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 00:27:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Karda Mahsur Kalan 75 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]